La neve non fa giocare Parma-Palermo, partita rinviata a data da destinarsi

Parma-Palermo è stata rinviata. La comunicazione ufficiale è arrivata nel corso della mattinata. L’abbondante nevicata, a tratti acqua mista a ghiaccio, che sta cadendo sulla città ducale mette a repentaglio il regolare svolgimento della gara. Il Tardini è in perfette condizioni, coperto dai teloni e sorvegliato a vista. Dalla riunione straordinaria del Gos, delle 10.30, è scaturita la decisione di no mettere a repentaglio l’incolumità dei tifosi e dei giocatori in campo. La data del rinvio sarà da decidere.