Panchina girevole al Palermo, Pergolizzi più out che in: occhi su Boscaglia e Caserta

Il futuro di Rosario Pergolizzi adesso inizia a non essere più così incerto. Il tecnico palermitano da qualche settimana vive virtualmente da separato in casa e aspetta soltanto che a compiere il primo passo sia la società. Poi sarà separazione. Il Palermo ha iniziato a mettere gli occhi su Roberto Boscaglia . Sembrerebbe essere lui l’indiziato numero uno al quale affidare la squadra in C per il prossimo anno. Attenzione però al fattore contratto, visto che il tecnico 51enne è legato all’Entella fino a giugno 2021. L’altra suggestione - più che un’alternativa - invece porta il nome e il cognome di Fabio Caserta, ex centrocampista di Catania e Palermo attualmente sulla panchina della Juve Stabia.

Difficile fare programmi con questo elevato coefficiente d’incertezza ma il Palermo ci sta comunque provando. D'altronde ciò che non è mancato in questi due mesi a Sagramola è stato proprio il tempo per ponderare le decisioni. Così in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Roberto Boscaglia, tecnico originario di Gela che conosce bene sia la C che la Serie B. Un profilo d’altra categoria, per certi versi, uno di quegli allenatori con cui il Palermo potrebbe iniziare seriamente a programmare non soltanto il prossimo anno, ma anche un eventuale approdo nel "calcio che conta". Proprio lì, in cadetteria, dove Boscaglia attualmente è in attesa di capire se e quando ripartirà il campionato. E anche se la ripresa sembra un’ipotesi poco probabile, lo stesso tecnico gelese sa bene che finché si andrà avanti con i "se" e con i "ma" sarà complicato soltanto iniziare a parlare di futuro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo nome sulla lista di Sagramola invece è quello di una gradita ex conoscenza da queste parti: Fabio Caserta che bene ha fatto sulla panchina della Juve Stabia e il cui contratto è in scadenza per giugno. Caserta, nonostante il solido legame che lo lega con il club gialloblù sarebbe ben disposto a mettersi in gioco in una piazza ambita come quella rosanero, prima però bisognerà anche qui sciogliere il nodo "futuro", visto che la B vive tuttora in un stato di limbo. Le ambizioni di Caserta (allenatore) sembrano sposarsi a pieno con quelle del Palermo: vincere il campionato di C per fare il doppio salto e ritornare in B.