In campo per 4 giorni di fila, la palermitana Pamela Conti entra nel guinness dei primati

Ha giocato a calcio ininterrottamente per quattro giorni di fila: la partita più lunga di tutti i tempi. La palermitana Pamela Conti conquista il certificato dei Guinness world record e una medaglia. La campionessa era l'unica italiana in gara al festival del Footbal a Lione, organizzato da Equal playing field per promuovere la presenza femminile nel settore e sfidare la disuguaglianza di genere nello sport.

"Aver partecipato come ex leggenda del calcio femminile - racconta Conti a PalermoToday - mi ha reso orgogliosa. Sono felice di aver battuto un record e di aver condiviso tutto questo con altre ragazze è stato ancora più bello. Un record che potrò raccontare ai miei nipoti e a tutte le ragazze soprattutto dopo un mondiale di calcio femminile".