Il Volley Terrasini perde in casa: la Mediolanum Reggio Calabria vince 3-0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prestazione opaca delle atlete del Volley Terrasini che cadono in casa per 3-0 contro le avversarie della Mediolanum Reggio Calabria, nell'ultima giornata del girone di andata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2. Un risultato netto, quello uscito fuori ieri sera al tensostatico di via Ugo Foscolo, che ha visto le padrone di casa perdere il match con i tre parziali 14-25, 19-25, 15-25.

Gara sfortunata per il Volley Terrasini che perde per infortunio anche la schiacciatrice titolarissima Carlotta Russo. Adesso si osserverà un turno di sosta per ripartire domenica 3 febbraio, ancora tra le mura amiche, nel match contro la Sifi Kondor Catania valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Importantissimo, in questa ultima giornata sfavorevole al Volley Terrasini, aver mantenuto invariato il vantaggio sulla zona retrocessione della classifica che rimane a +6.