Pallavolo femminile, serie B2: il Terrasini ospita la Mediolanum Reggio Calabria

Il Volley Terrasini torna a giocare tra le mura amiche e domenica prossima, ore 18:00, ospiterà le calabresi della Mediolanum Energia Reggio Calabria. Gara valevole per la 13esima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2, l’ultima del girone di andata del gruppo I.

Dopo la sconfitta subita sabato scorso nel derby contro l’Ard Termini Imerese, le padrone di casa cercano il riscatto per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata del primo campionato nazionale in assoluto a cui partecipa la società del Volley Terrasini, prima del turno di sosta previsto per il prossimo week end.

Le atlete saranno tutte a disposizione di coach Enzo D’Accardi che tenterà in tutti modi di ottenere tre punti pesanti in classifica e tenere a debita distanza la zona retrocessione della classifica, che oggi dista ben 6 punti. Appuntamento dunque a domenica 20 gennaio, alle 18, struttura tensostatica di via Ugo Foscolo a Terrasini.