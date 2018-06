Pallanuoto, il Telimar U20 conquista il primo posto nei quarti di finale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Telimar under 20 non si ferma. Dopo aver chiuso il girone siciliano al primo posto con 19 punti e acquisito quindi il titolo di campione regionale di categoria, i ragazzi guidati da Ivano Quartuccio alla piscina olimpica comunale hanno conquistato il primo posto anche nel girone 4 dei quarti di finale nazionale, battendo nell’ordine la Rari Nantes Crotone, il circolo nautico Posillipo e la Zero9 Roma.

Avendo chiuso il girone 4 al primo posto, l’abbinamento per le semifinali che si svolgeranno nel Lazio il 28 e 29 giugno è con la prima del girone 2 (Roma Nuoto), la seconda del girone 1 (Roma Vis Nova) e la seconda del girone 3 (Circolo Canottieri Napoli). Da qui e dall’altro girone che si svolgerà in Liguria nello stesso week-end, verranno fuori le migliori quattro che si sfideranno a Bari il 7 e 8 luglio per conquistare il titolo di Campione d’Italia Under 20.