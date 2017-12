Pallanuoto, festa in casa Telimar: due gioiellini del '99 convocati in Nazionale

Grandissima soddisfazione in casa TeLiMar per la convocazione di due dei suoi gioiellini classe ’99 a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta per il collegiale azzurro del 26-30 dicembre, coordinato dal Tecnico federale Carlo Silipo. La convocazione arriva dopo le prime quattro partite di campionato di A2, in cui i giovani Andrea Giliberti e Riccardo Lo Dico, attaccanti puri con rispettivamente 7 e 3 reti al loro attivo in questa stagione, hanno dimostrato il loro valore, giocando alla pari accanto ai compagni di squadra più adulti.

Sono loro gli unici due siciliani fra i 18 convocati: una grande opportunità per mettersi definitivamente in evidenza nel gruppo azzurro, di cui hanno già fatto parte in passato.

L’obiettivo è quello di restare da qui all’estate nella rosa più ristretta dei 13 giocatori che parteciperanno ai Campionati Europei Under 20 a Minsk, in Bielorussia, dal 26 agosto al 2 settembre, coniugando sino ad allora questa bella esperienza con lo studio e con l’attività societaria in cui continueranno ad essere protagonisti.