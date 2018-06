Pallanuoto, serie b: il Cus Palermo Karol vince a Napoli ed è in finale per l'A2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Cus Palermo Karol espugna Napoli 11-7 e vola in finale per la promozione in Serie A2. I cussini continuano a vivere un sogno, per una stagione entusiasmante che pone i ragazzi di Giampiero Occhione tra le migliori società italiane della categoria. Gara bellissima, che parte con un primo quarto da urlo. Dieci gol nel solo primo tempo: 6-4 parziale in favore dei cussini. Eppure da qui in poi il Cus è bravo nel saper gestire e non forzare, rischiando poco grazie anche alla super prestazione del giovane portiere classe 1998, Michele Consiglio, autore di interventi decisivi. 2-1 il secondo tempo, si va al giro di boa sull'8-5 giallorossonero. La Rari cerca di ingranare, ma l'1-0 della terza frazione non apre la strada alla rimonta: il quarto tempo è quello in cui il Cus mette la quinta e con un deciso 3-1 chiude alla sirena sull'11-7. Reti di Abbaleo (3), Occhione (2), D'Aleo (2), Damiano, Lisi, Kincses e Mineo.

E' tutto vero: il Cus Palermo Karol è in Finale per la promozione in A2, dove affronterà la corazzata Cus Messina. Un derby cussino, nel quale i peloritani sono nettamente favoriti, basti pensare che hanno vinto ogni gara giocata sino ad oggi. Sarà una sfida al meglio delle tre gare, con il primo atto in programma sabato prossimo a Messina. Per i ragazzi di Occhione nulla da perdere e tutto da guadagnare, mente sgombra e grande fame. Con questo spirito questo traguardo potrà diventare, comunque vada, una festa. Perchè avere di nuovo il Cus Palermo ad un passo dall'A2, dopo tutti questi anni, è una notizia meravigliosa.

Giampiero Occhione ai microfoni Cuspalermo.it: "Sono orgoglioso di questi ragazzi e voglio fare subito i complimenti al nostro portiere Consiglio, autore di una prova eccezionale, prova dell'aver recuperato la condizione psico-fisica e adesso in grado di dimostrare tutto il suo valore. Un plauso a tutti, un grande gruppo in cui tutti sono riusciti a risultare decisivi e trascinati da un grande capitano come Mattarella".