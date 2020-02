Pallanuoto, Granda cup: Delfini blu secondi alle spalle del Granda Waterpolo Ability Cuneo

I Delfini Blu si confermano ai vertici della pallanuoto paralimpica. La formazione palermitana composta da atleti autistici e normodotati ha concluso al secondo posto il torneo Granda Cup che si è svolto questo fine settimana alla piscina monumentale di Torino. A fermare la marcia dei ragazzi allenati da Blasco Di Maio e Riccardo Guaresi sono stati in finale i padroni di casa del Granda Waterpolo Ability Cuneo che si sono imposti per 7 a 6, a l termine di un match tiratissimo che si è deciso sul filo di lana. I Delfini Blu si erano qualificati per la finale grazie ai successi contro i Nuotatori Campani per 9 a 8 e poi per 11 a 9 contro i romani dell'Octopus. Nel match di esordio era invece arrivata una sconfitta per 8 a7 contro il Granda. Le due squadre si sono poi appunto ritrovate in finale e i piemontesi l'hanno di nuovo spuntata di misura. Dopo il successo a dicembre al Torneo di Rapallo per i Delfini Blu è comunque arrivato un altro risultato di prestigio che certifica i progressi compiuti dalla squadra e la sua presenza ai vertici del giovane movimento della pallanuoto paralimpica nazionale.



