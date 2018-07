Coppa Italia a prezzi stracciati: biglietti a 4 euro per Palermo-Vicenza

Il Palermo è pronto a immergersi in questa nuova stagione. Domenica sera alle 20.30 primo impegno ufficiale per gli uomini di mister Tedino contro il Vicenza, match valido per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. E intanto il club rosanero ha voluto fare un regalo ai tifosi aprendo le porte del Renzo Barbera per una seduta d’allenamento questo pomeriggio alle 17. “I biglietti per l’incontro Palermo-Venezia – si legge sul sito ufficiale – sono in vendita a partire dalle 13 di oggi. I tagliandi potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate e, a tariffa intera, anche su internet”.

Prezzi stracciati con l’intento di riempire lo stadio in una calda domenica d’agosto. Curve e gradinata a quattro euro, tribuna centrale a nove euro. All’orizzonte ancora una volta potrebbe esserci il Cagliari. Con un successo infatti il club rosanero il 12 agosto volerebbe in Sardegna per contendersi con i rossoblù il prossimo passaggio del turno. “La Biglietteria Sud del Renzo Barbera – continua il comunicato - sarà attiva da sabato 4 agosto 2018, rispettando i seguenti orari: sabato 4 agosto: 10-13 e domenica 5 agosto: 10.30-16. La biglietteria chiuderà negli orari sopraindicati anche in presenza di pubblico. Gli orari potrebbero subire variazioni in base ad indicazioni ricevute dal GOS della Questura di Palermo. Eventuali variazioni saranno disponibili in questo portale”.