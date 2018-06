Palermo, febbre playoff: prezzi stracciati per il ritorno col Venezia di Inzaghi

Pippo Inzaghi sarà il primo ostacolo da superare nella corsa alla A. Sarà Venezia-Palermo l'impegno dei rosa in questi playoff (6 giugno) dopo che i veneti ieri sera si sono liberati del Perugia di Alessandro Nesta con un 3-0 senza storie. Intanto però il club rosanero prova a caricare l’ambiente in vista del match di ritorno in programma al Renzo Barbera quattro giorni dopo aver giocato in Laguna (10 giugno ore 18.30). Confermati dunque i prezzi stracciati visti per gran parte della stagione: curve a due euro e abbonati gratis. L’obiettivo è ancora una volta quello di riempire lo stadio. “La società – si legge sul sito ufficiale - chiama a raccolta i propri tifosi per riempire e colorare di rosanero il Renzo Barbera in occasione del decisivo finale di campionato”.

Un finale di campionato per veri attaccanti: a cominciare dai due tecnici, Stellone e Inzaghi, entrambi prime punte da giocatori. Dalle panchine al campo: perché La Gumina, Nestorovski e Moreo da una parte e Litteri, Zigone e Geijo dall’altra sono un chiaro biglietto da visita di questi 180’. Due partite che potrebbero anche regalare una pioggia di gol. Aspettando il miglior Coronado impegnato molto probabilmente in un duello a distanza con Stulac. E all’attacco c’è andato anche il club rosanero che dopo qualche perplessità sulle modalità di pagamento dei biglietti per i playoff alla fine ha deciso di mettere tutti d’accordo: ingresso gratis per gli abbonati – con sconto del 50% per la prossima annata – e curve e tribuna a due e cinque euro.

“Fino al termine della stagione – continua il comunicato - il costo dei biglietti per le partite casalinghe del Palermo sarà drasticamente ridotto: i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro. Gli abbonati della stagione in corso, inoltre, usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019 per il rinnovo del prossimo abbonamento. In occasione dei Play-Off di Serie B ConTe.it 2017-2018, i 2.063 abbonati per le gare casalinghe della stagione in corso avranno diritto all'ingresso omaggio. Gli abbonati potranno accedere al ''Renzo Barbera'' presentandosi al tornello direttamente con la Tessera del Tifoso sulla quale era sottoscritto l'abbonamento. Il biglietto, infatti, sarà caricato digitalmente sul supporto”.

Biglietti che potranno essere acquistati dalle ore 16 di oggi di questo pomeriggio presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet – ma a tariffa intera – o negli Store Ufficiali del Club rosanero. “La Biglietteria Sud del Renzo Barbera - prosegue - sarà aperta da mercoledì 6 giugno e rispetterà i seguenti orari: mercoledì 6 giugno: 16-18.30; giovedì 7 giugno: 16-18.30; venerdì 8 giugno: chiuso; sabato 9 giugno: 10-14; domenica 10 giugno: 10-15. La Biglietteria Sud chiuderà agli orari indicati anche in presenza di pubblico. Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket invece gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1 euro (Iva inclusa) per ogni titolo emesso, oltre al prezzo del biglietto. Presso la Biglietteria Sud del "Renzo Barbera" non verrà applicato alcun diritto di agenzia.

Ogni acquirente potrà comprare al massimo quattro biglietti compreso il proprio. Anche nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare il posto con scelta su mappa; inoltre nel rispetto delle normative vigenti, i biglietti potranno essere acquistati solo presentando i documenti d’identità in originale. Tale provvedimento è obbligatorio anche per i minorenni”.