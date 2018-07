Palermo, parte la campagna abbonamenti: "carezza" per i vecchi affezionati

Avrà inizio domani la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019 del Palermo. Fino al mercoledì antecedente la prima gara casalinga di campionato si potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale nelle rivendite autorizzate Vivaticket, su Internet, presso l’Ufficio Abbonamenti del Barbera e presso gli store ufficiali.

I 2063 abbonati della scorsa stagione usufruiranno in fase di rinnovo di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019. Ad esempio, il rinnovo dell’abbonamento intero di curva costerà 75 euro, mentre il nuovo abbonamento intero 150 euro. Confermate le riduzioni per under 10 (nati dopo il 01/01/2008), under 18 (nati dopo il 01/01/2000), le donne e gli over 65 (nati entro il 31/12/1953). Gli under 10 potranno usufruire di un abbonamento ridotto al prezzo di 150 euro in tribuna laterale coperta, di 40 euro nelle curve ed in tutta la tribuna Montepellegrino superiore (laterale e centrale) e ad un prezzo di 50 euro nella tribuna Montepellegrino inferiore laterale.

Il titolo d’accesso stagionale potrà essere sottoscritto solo contestualmente alla presenza di un adulto che si abboni anch’esso per lo stesso settore. L’under 10 dovrà essere accompagnato da un adulto anche per accedere allo stadio. Per questa tipologia di abbonamento non sarà possibile il cambio utilizzatore. Gli under 18 potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i settori (esclusi autorità, socio, sostenitore e centralissima). In particolare il titolo d’accesso stagionale costerà 80 euro nelle curve e nella tribuna Montepellegrino superiore (centrale e laterale). Le donne e gli over 65 usufruiranno di uno sconto in tutti i settori (ad esclusione della tribuna autorità socio sostenitore).

Dal 9 agosto i vecchi abbonati, pur non potendo esercitare la prelazione sul posto, continueranno a mantenere il diritto al prezzo loro riservato durante la fase di rinnovo fino alla fine della campagna abbonamenti. L'ufficio abbonamenti del Barbera sarà chiuso, a meno di controindicazioni comunicate tempestivamente su palermocalcio.it, tutti i sabati e le domeniche e il 14 e 15 agosto. Il sabato e la domenica sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento su internet e sulla rete dei punti vendita Vivaticket.

