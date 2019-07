"Palermo? Siamo pronti ad accogliere in Serie D chi ha avuto difficoltà"

"La situazione del Palermo? Vediamo se ci saranno richieste. Noi saremo, regolamento alla mano, pronti ad accogliere in Serie D chi purtroppo ha avuto difficoltà con le iscrizioni ai campionati professionistici". Sono le parole del presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, intervenuto a margine della presentazione dell'accordo Lnd con Macron avvenuto a Roma. "Ci dispiace che realtà importanti non svolgano attività professionistiche, però tante società che sono ripartite dalla Serie D sono poi arrivate in Serie A. In ogni caso aspettiamo le determinazioni del Consiglio Federale di venerdì", conclude Sibilia.