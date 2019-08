Il Palermo a caccia di talenti: via alle selezioni per giovani calciatori

Dopo la diaspora di talenti in erba, il Palermo cerca di ricostruire dalle macerie la nuova "cantera" e organizza selezioni per giovani calciatori. L'età varia dai giovani di 17 anni a più piccoli nati nel 2008 (11 anni). Il nuovo club guidato da Mirri fa sul serio e chiama a raccolta i ragazzini palermitani che ambiscono a indossare una maglia rosanero. L'obiettivo dei casting è quello di ricostruire (da zero) il nuovo settore giovanile.

"Gli interessati - si legge nell'"avviso" diramato oggi pomeriggio - dovranno presentarsi muniti di indumenti da gioco completi e di certificato medico idoneo per l'attività agonistica. Saranno presenti i dirigenti ed i tecnici preposti all'attività giovanile della società".

Questo il calendario delle selezioni:

9 agosto (ore 16), Sport Village Tommaso Natale: classe 2002/2003;

12 agosto (ore 16), centro sportivo "Pietro Pisani" classe 2004/2005;

20 agosto (ore 16), centro sportivo "Pietro Pisani": classe 2006;

21 agosto (ore 16), centro sportivo "Pietro Pisani": classe 2007;

22 agosto (ore 16), centro sportivo "Pietro Pisani": classe 2008.