Palermo-Salernitana, probabili formazioni: in avanti il ballottaggio La Gumina-Nestorovski

"Archiviati" panettoni e alberi di Natale il Palermo è pronto ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione: l’esame di fine dicembre. Laurearsi campioni d’inverno in serie B quasi sempre fa rima con promozione in serie A e il gruppo guidato da mister Tedino non vuole sicuramente mancare questo appuntamento. E per farlo domani sera (calcio d’inizio alle 20.30) dovrà battere la Salernitana in uno stadio che finora è stato "croce e delizia" del club rosanero. "Quello che più ci interessa - ha dichiarato Tedino in sala stampa - è fare più punti possibili. Il titolo di campione d’inverno è assolutamente relativo e anzi penso che un traguardo del genere possa pesare di più sulle spalle dei giocatori. Domani ci aspetta una partita di altissimo livello, anche perché le feste ci hanno proibito di lavorare come siamo abituati a fare di solito".

A guidare la formazione campana ci sarà l’ex Stefano Colantuono. Il tecnico romano ha allenato il club rosanero per ben due volte: da luglio a novembre 2007 e da marzo ad agosto 2008. Da avversario è riuscito in 4 vittorie contro il Palermo, ma si è dovuto arrendere per ben 5 volte. La Salernitana, invece, nei 18 incontri giocati in Sicilia è riuscita a fare bottino pieno soltanto tre volte. L’ultimo match giocato al Renzo Barbera fra queste due squadre risale alla sfida di Coppa Italia della stagione 2004 e in quell’occasione fu proprio il Palermo a imporsi per 2-0. "Quello che mi preoccupa di più domani è il non sapere come giocheranno i nostri avversari. Visto che hanno cambiato guida tecnica non so se confermeranno il 4-2-3-1 oppure stravolgeranno il modulo di gioco. Ci troveremo di fronte a una squadra veloce e con molti giocatori di gamba. Hanno una grande qualità di gioco e devo ammettere che gli ho visto fare delle partite eccellenti. Quello che ho chiesto alla squadra è di pensare a noi stessi e al nostro modo di impostare le gare. Dobbiamo cercare di giocare un calcio che ci rappresenti, quello che ci ha contraddistinti in questa prima parte di campionato.

Novanta minuti che segneranno la fine di un anno triste, malinconico, disastroso e pieno di colpi di scena. Le "sberle" in A in giro per l’Italia, i continui cambi in panchina, la retrocessione, la vendita della società, la telenovela Baccaglini e infine l’istanza di fallimento. I buoni propositi per il 2018, però, non mancano assolutamente e quando il Palermo tornerà in campo, il 20 gennaio, bisognerà capire chi ci sarà e chi invece avrà abbandonato la barca. Uno su tutti Ilija Nestorovski. Le richieste non mancano. Il Torino è sempre alla finestra e chissà se quella di domani non sarà l’ultima apparizione del bomber macedone con la maglia rosanero. Una cosa, però, è certa: Nesto-gol si è lasciato alle spalle l’infortunio ed è pronto contro la Salernitana a rimettersi in gioco. Tedino, però, ha subito voluto mettere in guardia la squadra: "Ilija sta bene, oggi si è allenato con il gruppo ed è a disposizione, anche se non penso abbia i 90 minuti nelle gambe. Valuterò insieme allo staff se farlo giocare o meno. Non voglio assolutamente rischiare. Tuttavia - precisa - non possiamo contare soltanto su Nestorovski in avanti. Nelle ultime due partite non siamo stati molto efficaci in attacco, raccogliendo poco in termini di realizzazione. Anche se dovesse esserci il macedone in campo avremo comunque bisogno di una squadra che lo possa aiutare. Comunque sia - continua - sono molto contento di come stia lavorando la squadra. Ogni singolo componente di questo gruppo sta facendo degli sforzi per migliorare sempre di più".

Nelle ultime giornate un attacante palermitano è riuscito a sostituire più che dignitosamente il bomber macedone: Nino La Gumina. Il ventunenne ha dimostrato di saper lottare con le unghia e con i denti per questi colori e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dell’ex Pordenone. "Nino sta facendo davvero benissimo. Sono molto contento per lui, sopratuttto perché è riuscito a mettere in gioco la sua forza e la sua determinazione. In campo ha sempre lottato su ogni pallone, non risparmiandosi mai, neanche al novantesimo minuto. La Gumina inoltre ha un ritmo nelle gambe davvero notevole e in queste partite ha aiutato tantissimo la squadra anche in fase difensiva. Penso che lui e Nestorovski sono molto diversi, anche perché - precisa Tedino - l’attaccante palermitano ha 6 anni in meno rispetto al macedone".

Una lunghissima sosta di 20 giorni che consentirà al tecnico rosanero di tornare in campo sabato 20 gennaio, contro lo Spezia, con dei volti nuovi. L’infermeria pian piano sembra svuotarsi del tutto e dopo la sosta sia Rajkovic che Balogh torneranno ufficialmente a disposizione del gruppo. "Rajkovic - confessa il mister - migliora di giorno in giorno, ha un grande valore morale e si merita tantissimo di tornare quanto prima ad allenarsi con il resto del gruppo. Balogh, invece, ha passato l’inferno ma penso che anche lui sia sulla buona strada del recupero. L’unico dubbio è quello di capire se saranno disponibili al 100% oppure no. Comunque sia torneremo ad allenarci il 9 gennaio".

Qui Palermo

Provate a fermarli, verrebbe da dire. Gli uomini di Tedino sono sicuramente la squadra più forte da battere e il tempo potrà fare soltanto del bene a un gruppo sempre più collaudato e vincente. Tanti dubbi per l’ex Pordenone per la sfida di domani sera, ma non in difesa. In porta ci sarà Posavec, mentre il trio difensivo sarà composto da Cionek, Struna e Bellusci. Gnahorè, Jajalo e Corando versione mezzala a centrocampo, con Rispoli a destra e Aleesami a sinistra. Ballottaggio La Gumina-Nestorovski con Trajkovski pronto a continuare a essere l’uomo in più di questo Palermo.

Qui Salernitana

Una sfida complicatissima per il neo allenatore del club campano, Stefano Colantuono che al Renzo Barbera potrebbe presentarsi con un 4-3-3. Trio offensivo composto da Gatto, Rossi e Sprocati.

Probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Coronado, Aleesami; Trajkovski, La Gumina;

SALERNITANA (4-3-3): Adamonis; Pucino, Schiavi, Bernardini, Vitale; Minala, Signorelli, Ricci; Gatto, Rossi, Sprocati;

BALLOTAGGI: La Gumina-Nestorovski 50%-50%; Gnahorè-Murawski 55%-45%