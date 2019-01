Palermo-Salernitana, le probabili formazioni: tris d'infortunati e Stellone mischia le carte

Out con la Salernitana Nestorovski, Aleesami e Mazzotta, Stellone amaro: “Non possiamo rischiarli, a mio avviso dovremo fare a meno di loro per circa due settimane”. Proprio quando le notizie dall’infermeria sembravano sorridere al tecnico rosanero, ecco che il giro di boa inizia nel segno delle… ricadute. Contro i granata (domani sera alle ore 21) senza il macedone, i due esterni a sinistra e lo squalificato Bellusci, Stellone sarà inevitabilmente costretto a mischiare le carte: dentro Accardi e Szyminski, l’unica nota lieve porta il nome e la stazza di Rajkovic. Moreo si fa spazio in attacco. Per poco meno di 24 ore il Palermo proverà a dimenticare gli inglesi, le scatole cinesi e i vari botta e risposta fra vecchia e nuova proprietà. Il tecnico rosanero avvisa: “Non abbiamo ancora vinto il campionato e le vicende societarie non ci riguardano”.

Dopo quasi tre settimane d’astinenza Stellone non vede l’ora di poter togliere ufficialmente le quattro frecce per lasciarsi alle spalle questo lungo periodo di sosta. In casa rosanero è tempo di tornare a pensare solo ed esclusivamente ai 37 punti in classifica, alle cinque lunghezze dalle inseguitrici e ai 13 risultati utili consecutivi. Finalmente (verrebbe da dire) si torna a giocare. “Al di là dei problemi fisici di qualche pedina - ha detto il tecnico rosanero in conferenza - sono molto soddisfatto di come la squadra abbia lavorato durante questa ripresa. Ho trovato tutti in gran forma, soprattutto a livello di peso. Qualora avessero sforato - afferma - li avremmo multati, ma nessuno fortunatamente ha dovuto pagare. I ragazzi hanno svolto un programma che avevamo concordato con il preparatore. Nessun segnale in questo momento mi può fare pensare ad un adagiamento o a un calo di tensione in vista di domani. Chiaramente, sarà il campo a dirci se tutto va bene, ma dal punto di vista lavorativo non posso che essere soddisfatto”.

Nonostante i problemi fisici di Nestorovski, Aleesami e Mazzotta caschino in pieno con la finestra invernale di calciomercato, Stellone sembra condividere in toto quanto detto da Rino Foschi nei giorni scorsi: Il Palermo sta bene così. “Abbiamo una squadra - confessa il tecnico rosanero - che finora ha fatto davvero benissimo. Dobbiamo salvaguardare determinati equilibri che si sono creati. Al mercato poi ci pensa Foschi, lui sa cosa fare. A livello numerico d’altronde siamo a posto così. Nestorovski? Con gli infortuni muscolari, sempre meglio valutare giorno dopo giorno che accelerare i tempi. Le medie dicono che 7 volte su 10 gli infortuni sono ricadute, così come il macedone anche Mazzotta e Aleesami non saranno a disposizione, è meglio tenerli a riposo. Non possiamo correre il rischio di perderli per mesi, quindi a mio avviso dovremo attendere circa 2 settimane. Purtroppo anche le condizioni del campo non ci stanno aiutando, anche altri giocatori hanno qualche fastidio, cercheremo di alternarci fra stadio e Boccadifalco”.

E intanto Stellone avverte la squadra: “Il campionato non è ancora vinto, basta poco per perdere il vantaggio accumulato”. E domani ad attendere al valico i rosa ci sarà una Salernitana in salute che subito dopo il giro di boa vorrà fare imbarcare acqua a una corazzata che ancora non è mai riuscita a far festa di venerdì. “I granata hanno fatto benissimo dopo il cambio di allenatore. Hanno perso con il Pescara, ma fino a sette giornate fa stavano lì in alto. Anche se non sono certo di come giocheranno domani, sono consapevole che tutte le partite saranno come delle battaglie. Tutti vorranno farci lo sgambetto ma se riusciamo a mettere in campo le nostre qualità - conclude Stellone - sono sicuro che potremo vincere tante partite”.

Qui Palermo

Nel 4-3-2-1 che ha in mente Stellone c’è spazio per un solo attaccante: Moreo al momento sembra avere la meglio su Puscas, Falletti e Trajkovski alle spalle del numero 9. Accardi a sinistra, Rispoli a destra, Rajkovic e Szyminski davanti a Brignoli. Haas, Jajalo e Chochev terzetto di centrocampo.

Qui Salernitana

Al Barbera col lutto al braccio per ricordare Phil Masinga, l’ex calciatore sudafricano scomparso nei giorni scorsi. L’ha comunicato questo pomeriggio il club granata attraverso una nota, dopo aver ricevuto il via libera dalle Lega B. Intanto mister Gregucci scalda il suo 3-4-1-2: indisponibile l’ex Di Gennaro, sulla trequarti ci sarà Rosina, alle spalle di Anderson e Jallow.

Probabili formazioni

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Rajkovic, Szyminski, Accardi; Jajalo, Haas, Chochev, Trajkovski, Falletti; Moreo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Casasola, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Rosina, Anderson; Jallow.

