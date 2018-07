Palermo pronto a ripartire, 28 convocati per il ritiro a Sappada: non c'è Coronado

Palermo, si riparte da... Sappada e dai 28 giocatori convocati di mister Tedino. Assenza di lusso: Coronado sempre più vicino ad accettare l’offerta dagli Emirati. Il fantasista brasiliano è pronto a vestire la maglia dello Sharja F.C. Dubai e per questo non si aggregherà al resto del gruppo. Palermo, come sempre, multietnico ma occhio alla componente siciliana: Lo Faso, Fiordilino, Accardi, Mazzotta, Gallo, Pirrello, Alastra e Santoro.

Club rosanero che si appresta dunque a lasciarsi alle spalle il tormentato finale di stagione che ha sancito la permanenza nel campionato cadetto. Niente più Bad. Si riparte dal Friuli, in provincia di Udine. “Sono 28 - si legge sul sito ufficiale - i calciatori rosanero convocati per il ritiro di Sappada, in programma dal 15 al 28 luglio. Il Palermo si radunerà questa sera in Friuli e domani inizierà la preparazione sostenendo una doppia seduta”.

Subito al lavoro, aspettando con ansia i prossimi innesti. Tedino infatti al momento avrà a disposizione, oltre che i tanti ragazzi rientrati dai prestiti, un solo volto nuovo (Mazzotta) e tante conoscenze con le valige in mano. Come Nestorovski, Jajalo Rispoli e Aleesami. Presente anche Struna che a sorpresa invece potrebbe restare a Palermo.

Questo l'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Alastra, Marson, Pomini.

DIFENSORI: Accardi, Aleesami, Bellusci, Fiore, Gallo, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Rajkovic, Rispoli, Setola, Struna, Szyminski.

CENTROCAMPISTI: Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Santoro.

ATTACCANTI: Balogh, Embalo, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Trajkovski.