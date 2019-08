In bocca al lupo Palermo: nasce l'era Mirri, i rosanero ripartono da Petralia

Segnatevi questo numero: 19. Sono tanti i giocatori che questa mattina, poco prima delle 9, sono saliti sul pullman diretto a Petralia Sottana, sede del ritiro estivo rosanero fino al 23 agosto. Un giorno a suo modo storico - quello di oggi - che sancisce l'inizio di un'avventura, in una categoria che il Palermo non aveva mai affrontato: la Serie D. L'era Mirri nasce in un lunedì di metà agosto.

Il Palermo - guidato dal palermitano Pergolizzi in panchina - riparte dall'esperienza di Mario Alberto Santana, Hernan Dellafiore e Alberto Pelagotti. E dall'entusiasmo di un nutrito manipolo di giovanissimi. E da Andrea Accardi - che a 24 anni - forse a sorpresa ha deciso di restare in rosanero, sognando di scalare la piramide del calcio come fece Alessandro Lucarelli col Parma. Proprio Accardi potrebbe essere il nuovo capitano.

A Petralia Sottana il Palermo svolgerà 11 giorni di lavoro intenso. L'obiettivo è quello di recuperare il gap con le avversarie che si sono radunate nelle scorse settimane e sono avanti di condizione. Secondo le previsioni potrebbero essere mille i tifosi che arriveranno in questi giorni nel borgo delle Madonie.

Primo appuntamento al Barbera fissato per il 26 agosto: la nuova rosa verrà presentata alla città per un "battesimo" che vedrà protagoniste anche le vecchie glorie. Il 1° settembre arriverà anche la prima sfida di campionato. Il Palermo ha chiesto alla Lega di poter giocare in trasferta.

Sono 19 i giocatori saliti sul pullman diretto a Petralia Sottana. Ai 17 convocati si sono aggiunti anche gli ex Brescia Lancini e Martinelli, non inseriti nella lista perché devono svolgere ancora le visite mediche.

Ecco i convocati:

PORTIERI

Mattia Fallani (Spal, 2001); Alberto Pelagotti (svincolato, 1989).

DIFENSORI

Andrea Accardi (svincolato, 1995); Paolo Hernan Dellafiore (svincolato, 1985); Massimiliano Doda (Sampdoria, 2000); Bubacarr Marong (Parmonval, 2000); Manuel Peretti (Verona, 2000); Francesco Vaccaro (svincolato, 1999).

CENTROCAMPISTI

Danilo Ambro (svincolato, 1999); Gianmarco Corsino (Marsala, 1991); Christian Langella (Pisa, 2000); Erdis Kraja (Atalanta, 2000); Luigi Mendola (Vibonese, 2000); Andrea Rizzo Pinna (Atalanta, 2000).

ATTACCANTI

Raimondo Lucera (svincolato, 2000); Giovanni Ricciardo (svincolato, 1986); Mario Alberto Santana (svincolato, 1981).