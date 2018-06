Niente Austria, il Palermo riparte dal Friuli: ritiro a Sappada

In attesa di capire ufficialmente dove giocherà il prossimo anno il Palermo, il club rosanero fa sapere che ripartirà da Sappada, in Friuli, e dai suoi circa mille abitanti. E' questa la sede scelta per il ritiro estivo. Con il rigetto della Corte Sportiva d’Appello le speranze del club rosanero di giocare nella massima serie ormai sono davvero pochissime. L’ultima possibilità infatti a questo punto sarà legata al deferimento del Parma, ma intanto dalle parti di viale del Fante, è tempo di gettare le basi per la prossima annata. Si ripartirà da Sappada dunque per il consueto ritiro estivo – in Carnia, a due passi da casa Zamparini – e non più dalla sede storica dei rosanero in Austria a Bad Kleinkirchheim.

“La squadra rosanero – si legge sui canali ufficiali - sosterrà la preparazione estiva nella località friulana dal 15 al 28 luglio. La sera di sabato 14 luglio il gruppo si radunerà a Sappada per iniziare nella giornata successiva gli allenamenti con una doppia seduta. Al termine del ritiro in Friuli i rosanero rientreranno in città per proseguire gli allenamenti. Il programma delle amichevoli del ritiro verrà comunicato successivamente".

Il Palermo dunque ha deciso di dare decisamente un taglio al passato. Negli ultimi anni, infatti, il club rosanero ha preferito allontanarsi dai confini italiani per cercare di preparare nel miglior modo possibile l’inizio della stagione. L’ultimo ritiro "italiano" invece risale addirittura al 2012, quando il Palermo decise di partire alla volta di Malles Venosta, località in provincia di Bolzano.