Pio e Amedeo: "Dispiace tanto per il Palermo, questo calcio fa schifo"

Anche i due comici tv, Pio e Amedeo, tirano fuori tutta la rabbia e l'amarezza in merito alla decisione della Lega di serie B - presa dopo la retrocessione all'ultimo posto del Palermo - di annullare i playout di serie B, decretando così, anzitempo, anche la retrocessione del Foggia Calcio in serie C. "Quanto ci fa schifo questo calcio, quanto ci fa schifo il potere e l'arroganza, quanto ci fa schifo questo paese quando succedono queste cose... questi giocano con i sentimenti delle persone...non ce l'abbiamo con nessuna squadra, e dispiace tanto per il Palermo e dispiace anche per una piazza come Salerno, presa in giro da quel coso... perchè questo è oltre, questo è abuso di potere, perchè il calcio è della gente e ci vuole rispetto!!!! #BcomeBasta"