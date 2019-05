La marcia su Roma dei tifosi del Palermo: "Sentenza pilotata, vergognatevi" | VIDEO

Mille tifosi arrivati non solo dalla Sicilia, ma anche da altre parti d'Italia, per protestare davanti alla procura federale. Oggi l'udienza d'appello, la sentenza forse domani. "Non ci rassegneremo mai, è un torto per tutta la città. Il direttore finanziario della Arkus Tuttolomondo: "Grande segnale di affetto, siamo qui a lottare per tutti loro"