"Appartenenza" palermitana, 10.446 abbonati: superato il record del Parma

Meglio del Parma, meglio del Bari e meglio di chiunque altro in passato sia passato dai campi dilettantistici: è del Palermo adesso il nuovo record di abbonati in Serie D. Sottoscritte 10446 tessere. Il (fiero) annuncio sulla pagina Facebook della società: “Signore e signori - si legge - salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo".

Dario Mirri ci sperava, in fondo ci credeva tanto da decidere di prolungare la campagna abbonamenti per provare a mandare un segnale al calcio italiano: il Palermo è tornato più forte di prima. La risposta da parte della città è stata senz’altro da Serie A, aspettandola, la Serie A. E Intanto al Palermo non resta che coccolarsi le sue 10446 aquile in Serie D.

"Non ci hanno fatto niente - dice un raggiante Mirri - perchè siamo la migliore tifoseria d’italia: 10.446 tifosi che hanno appartenenza, orgoglio e forza! Noi siamo il Palermo, siamo aquile. Il Palermo è ora di Palermo".