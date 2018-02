Il Palermo blinda il baby Gallo: primo contratto da professionista

Il Palermo blinda il centrocampista Antonino Gallo. E dopo aver "fiutato" l'interesse di diverse squadre straniere ha fatto firmare il primo contratto da professionista al classe 2000, già 19 presenze tra Primavera 2 e Coppa Italia Primavera in questa stagione, condite da 5 reti. Il Palermo dunque punta forte su Gallo, palermitano: il nuovo legame tra il calciatore e la società di viale del Fante scadrà il 30 giugno 2021.

Queste le prime parole del giovane talento rosanero dopo la firma: "Ringrazio il Palermo per la fiducia e mi impegnerò ancora di più per far sì che questa fiducia venga ripagata". Proprio negli scorsi la Roma si era fiondata su Gallo, ma la società rosanera aveva respinto le avances.