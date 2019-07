Palermo, piove sul bagnato: un punto di penalizzazione, inibita la De Angeli

Oltre al danno, la beffa: neanche il tempo di essere stati esclusi dalla serie B che il Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto un punto di penalizzazione al club rosanero da scontarsi nella prossima stagione nel campionato di competenza. Sanzionata anche Daniela De Angeli, per la fedelissima di Zamparini il Tfn e ha disposto 4 mesi di inibizione.

La presidente del Cda della società siciliana era stata deferita per non aver corrisposto l'importo di 330.000 euro contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba. Il difensore ivoriano si era trasferito in Sicilia lo scorso agosto di cinque anni fa, primo giocatore ivoriano a indossare la maglia rosanero. Per lui una sola apparizione in Sicilia, poi il trasferimento a gennaio alla società inglese del Leeds.

Sul caso Palermo, intanto, arriva anche il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò che, a margine della Giunta di oggi, ha detto: "Palermo? Mi spiace moltissimo perché è una città e una piazza storica. Non aggiungo altro perché sapete quanto sono rispettoso dei regolamenti".