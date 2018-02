Dalla lampada di Aladino ecco il Palermo, idea Valoti: salta Lupo?

Maledetto gennaio verrebbe da dire. Le tre sconfitte consecutive hanno letteralmente steso il Palermo tanto che il primo ribaltone della stagione potrebbe proprio essere dietro l’angolo con Lupo pronto a pagarne le conseguenze. Come possibile sostituto nelle ultime ore prende sempre più quota l’ipotesi Aladino Valoti, ds del Sudtirol, ex giocatore del Palermo ai tempi di Mutti, e fortemente voluto in Sicilia dal consulente di Zamparini, Gianni Di Marzio.

Eppure l’avventura di Lupo a Palermo era iniziata nei migliori dei modi a partire dalla presentazione al Renzo Barbera. Tante belle parole e tantissima voglia di rimettersi in gioco in Sicilia. Poi l’acquisto di Coronado e del trio polacco. Così la voglia di ripetersi anche a gennaio, qualcosa però non ha funzionato tanto da costringere Lupo a dover fare i conti con le prime difficoltà di questa sua nuova esperienza. Nel mirino di Zamparini c’è ormai da tempo un mercato di gennaio che ha lasciato i rosanero con l’amaro in bocca.

Moreo e Fiore saranno pure due ottimi acquisti, ma a fare storcere il naso a Zamparini sarebbero state le tante operazioni sfumate. Specialmente in attacco. Nelle ultime ore - stando a quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà - Gianni Di Marzio avrebbe spinto per la candidatura di Valoti. Di Marzio ha già contattato l’ex direttore sportivo del Cosenza: presto potrebbe arrivare la chiamata di Zamparini, attualmente ancora molto indeciso oltre che combattuto. Lupo attende, ma la sensazione è che alla fine a pagare potrebbe proprio essere lui. Decisiva comunque sarà la trasferta di sabato contro la Pro Vercelli.

Stop Aleesami. Si rivede Moreo

Si scrive ritiro, ma si legge rilancio. Prosegue ma con qualche intoppo il percorso d’avvicinamento dei rosa (in ritiro a Coccaglio) al match di sabato contro la Pro Vercelli. Aleesami ieri pomeriggio non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un problema accusato al gemello laterale sinistro in sede inserzionale. Salterà Vercelli. Al suo posto potrebbe giocare Rolando. Dalle cattive alle buone notizie: Stefano Moreo infatti è tornato a lavorare con il gruppo dopo un leggero fastidio al pube accusato settimana scorsa e a Vercelli potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Riatletizzazione e fisioterapia invece per Ingegneri e Morganella