Palermo-Marina di Ragusa, Azzimati: "Meravigliato dalla forza di questa squadra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono sempre più meravigliato dalla forza di questa squadra". A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che in passato ha lavorato per la dirigenza rosanero, che commenta così a caldo la vittoria del Palermo per 3 a 1 in casa contro il Marina di Ragusa.

"Sono molto fiducioso - continua Azzimati - e la squadra sta giocando sempre meglio. Il Palermo sta cominciando a diventare sempre più squadra. Nella prossima partita, contro la Fc Messina del mio amico Davide Morello, sarà disponibile anche Ferdinando Sforzini. Una gara tra due “nobili decadute”, che può comunque farci capire la reale forza del nostro Palermo".