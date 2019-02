Il Palermo chiama i suoi tifosi: "Prezzi ridotti, curve anche a 5 euro (e tribuna a 14)"

Il Palermo lancia la campagna "Tutti al Barbera". Dalla prossima partita, ovvero quella contro il Lecce di sabato 2 marzo, scattano biglietti ridotti per le donne, gli under 18 e gli over 65. "Dopo lo straordinario sostegno del popolo rosanero in occasione della gara contro il Brescia - spiegano dagli uffici di viale del Fante - il Palermo intende ringraziare la propria inimitabile tifoseria in vista del decisivo finale di campionato".

A partire dalla gara Palermo-Lecce, sarà prevista una tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie donne, under 18 (nati dal 01/01/2001) ed over 65 (nati entro il 31/12/1954). Inoltre, dal match contro la formazione salentina, coloro i quali acquisteranno un biglietto per almeno cinque delle restanti sei partite casalinghe della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della campagna abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione.

Informazioni promo abbonamenti 2019-20

- I titolari di almeno 5 biglietti su 6 a partire dalla gara contro il Lecce, al momento della stipula dell’abbonamento per la stagione 2019-2020, usufruiranno del prezzo alla tariffa del rinnovo. Gli stessi potranno esercitare un diritto di prelazione sul posto prima della fase relativa ai nuovi abbonamenti ma solo successivamente a quella di rinnovo degli attuali abbonati, che comunque manterranno la priorità su tutti.

- Per usufruire della promozione, in fase di campagna abbonamenti, l’avente diritto sarà tenuto a consegnare in originale almeno 5 biglietti delle 6 partite di seguito elencate: Palermo-Lecce, Palermo-Carpi, Palermo-Hellas Verona, Palermo-Padova, Palermo-Spezia e Palermo-Cittadella.

- Ai fini della promozione i 5 tagliandi potranno essere acquistati in qualsiasi settore dello stadio e non necessariamente tutti nello stesso.

- Non daranno diritto alla promozione i biglietti delle eventuali partite dei play-off.

- In caso di smarrimento dei tagliandi, non sarà possibile usufruire della promozione.

- La promozione potrà essere esercitata esclusivamente presso gli uffici della Campagna Abbonamenti dello Stadio “Renzo Barbera” secondo le indicazioni che verranno in seguito comunicate.

- Per attivare la promozione, in fase di campagna abbonamenti, i biglietti si intenderanno validi se ciascuno dei 5 tagliandi (sui 6 totali) riporterà nome, cognome, luogo e data di nascita dell’intestatario che sottoscriverà l’abbonamento per la stagione 2019-2020.

- La promozione sarà valida anche per i biglietti caricati su Tessera del Tifoso, avendo cura di stampare di volta in volta il segnaposto da presentare durante la campagna abbonamenti. La promozione potrà essere attivata anche per i titolari dei tagliandi acquistati a prezzo ridotto (le fasce di prezzo per la Campagna Abbonamenti 2019-2020 verranno stabilite successivamente).

- L’attivazione della promozione consentirà di cambiare settore o posto rispetto a quelli scelti in biglietteria per le partite oggetto della promozione.

- Sono esclusi dalla promozione i tagliandi non acquistati (accrediti, accrediti di enti, sponsor, etc.).

Palermo-Lecce: biglietti in vendita da lunedì 25 febbraio

I biglietti per la gara Palermo-Lecce, in programma sabato 2 marzo 2019 alle ore 18 allo Stadio “Renzo Barbera” saranno in vendita dalle ore 16.00 di lunedì 25 febbraio 2019. I tagliandi potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet solo a tariffa intera e presso gli Store Ufficiali.

La biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva da mercoledì 27 febbraio rispettando i seguenti orari:

- mercoledì 27 febbraio 16.00-19-00;

- giovedì 28 febbraio 10.00-13.00 e 16.00-19.00;

- venerdì 1 marzo 10.00-13.00 e 16.00-19.00;

- sabato 2 marzo 10.00-15.00.

Ecco i prezzi dei tagliandi: