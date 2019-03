E' tornato il Palermo: Trajkovski e Puscas demoliscono il Lecce, vetta più vicina

Dal patatrac di Crotone alla resurrezione del Barbera. Il Palermo in appena cinque giorni capovolge la crisi, liquida il Lecce e scaccia gli incubi, riportandosi in quota promozione. Un 2-1 deciso dai gol di Trajkovski e Puscas per sfruttare nel migliore dei modi il clamoroso passo falso del Brescia in casa col Cittadella. Il Lecce ci ha provato ma ha accorciato le distanze solo al 93': troppo tardi per mettere in discussione il risultato. Per piegare i salentini è bastata una sassata lampo di Trajkovski al quarto minuto e il gollazzo di Puscas a inizio ripresa.

Una partita comunque sofferta, nella quale è risultato decisivo anche Brignoli, autore di almeno tre parate salva-risultato, quando il match era in bilico. I diecimila del Barbera hanno spinto il Palermo al primo successo casalingo del 2019, fondamentale per allontanare la crisi e rilanciare i rosa verso la promozione dopo un lungo periodo di appannamento. Il Lecce si è dimostrata una squadra ostica, con giocatori di livello, ma ha avuto il demerito di non colpire quando il Palermo gli ha concesso due limpide palle gol nel primo tempo.

Per tornare alla vittoria Stellone ha scelto di cambiare alcuni pezzi grossi che avevano steccato in Calabria, come aveva annunciato alla vigilia. Ritorno all'antico con la difesa a 4, in panchina vanno Pomini, Rispoli, Szyminski, Haas, Falletti e Moreo. Dentro Brignoli, Salvi, Chochev, Murawski, Puscas e Trajkovski. Il Palermo parte subito forte e già dopo 4 giri di lancette va in vantaggio. Trajkovski riceve e dal limite fa esplodere un diagonale potente che muore nei pressi del palo, lì dove Vigorito non può arrivare.

I rosa dominano e a mettersi in evidenza sono soprattutto quelli che martedì sera non hanno giocato. Come Murawski che da fuori impegna il portiere avversario con un bel tiro a giro, e soprattutto lo scatenato Puscas che entra in area, si beve Lucioni e calcia di pochissimo a lato. Il Palermo spinge sulle fasce, soprattutto a destra con Salvi, ma quando sembra sul punto di andare sul 2-0 subisce il ritorno del Lecce, che a poco a poco esce dal guscio e inizia a spaventare Brignoli con Tachtsidis e Falco. Ma è soprattutto La Mantia ad andare più vicino all'1-1: l'attaccante giallorosso conclude al volo sugli sviluppi di una punizione ma Brignoli con un ottim riflesso devia sulla traversa.

La ripresa si apre esattamente come si era chiuso il primo tempo. Ovvero con La Mantia che di testa costringe il numero uno rosa alla grande risposta. Al 52' però il Palermo chiude la partita. Capovolgimento di fronte, filtrante di Trajkovski e velo di Chochev: perfetto l'inserimento di Puscas che raccoglie il pallone e lo scaglia alle spalle di Vigorito. Palermo 2, Lecce 0. A questo punto Liverani cambia modulo, spinge i suoi in avanti, ma i salentini sbattono ancora una volta su Brignoli, bravo a respingere di piede su Falco dopo una proiezione offensiva di Falco. E per poco non finisce in goleada, con Trajkovski che calcia su Vigorito da posizione defilata. Al 93' Tabanelli trova l'1-2 sfruttando in modo magistrale una punizione del solito Falco. Troppo tardi però per spaventare il Palermo, che dà un calcio alla crisi e si rilancia nella volata promozione.

Tabellino e pagelle

Marcatori: Trajkovski 4', Puscas 52', Tabanelli 93'

Palermo 2: Brignoli 7, Salvi 6,5, Bellusci 6,5, Rajkovic 6,5, Aleesami 6, Murawski 6,5, Jajalo 6,5, Chochev 6,5 (90' Haas s.v.), Trajkovski 7 (81' Falletti s.v.), Puscas 7, Nestorovski 6 (68' Szyminski 6). Allenatore: Stellone 7

Lecce 1: Vigorito, Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Majer (90' Saraniti), Tachtsidis, Haye (62' Tabanelli), Mancosu (62' Tumminello), Falco, La Mantia. Allenatore Liverani

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Lucioni, Nestorovski, Mancosu, Meccariello, Salvi