Santana trascina il Palermo: 6-0 al Lascari, e Crivello è pronto a firmare

Dopo il 5-0 al Castelbuono si chiude con la vittoria per 6-0 contro il Lascari il ritiro di Petralia Sottana per il Palermo. I rosanero hanno battuto la formazione che disputerà il campionato Promozione con una doppietta di Ricciardo, una del neoacquisto Felici e un gol a testa per Santana e Martinelli.

Mario Alberto Santana, alla prima amichevole da titolare, dimostra ancora di cosa è capace. L’argentino trascina i compagni e in campo si muove e gioca da vero leader. La perla su punizione si commenta da sola. Buone risposte si sono avute anche da Giovanni Ricciardo, cercato dai compagni in momenti di difficoltà, lui difende palla e gioca di sponda. Dentro l’area poi si dimostra sempre freddo. A centrocampo, invece, Martin e Martinelli sono ormai imprescindibili. Nonostante la giovane età, anche Rizzo Pinna dimostra di avere la personalità giusta per essere il fulcro delle azioni offensive. Quando il numero 10 tocca palla, succede sempre qualcosa. L’esperimento di farlo giocare largo a destra con libertà di accentrarsi può diventare una buonissima carta per Pergolizzi. Accardi e Lancini, in difesa, sono due sicurezze anche se ancora non sono stati messi a dura prova.

Mercato

Intanto Roberto Crivello è praticamente un giocatore del Palermo. Il terzino sinistro dello Spezia ha incontrato la dirigenza bianconera e ha firmato consensualmente la rescissione del contratto, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2020. Crivello - come si legge su Stadionews - è ora libero di firmare per i rosanero. Un vero e proprio atto di amore del difensore palermitano che ha rinunciato a varie offerte provenienti da categorie superiori per sposare il progetto del nuovo Palermo e ritornare nella sua città.

Il 27enne non aveva nascosto la voglia di tornare a casa ed ora manca solo la firma. L’accordo economico con il Palermo è già stato raggiunto e oggi il difensore di Mondello sarà a Palermo per firmare il contratto. Poi, per Crivello inizierà la nuova avventura in rosanero.

Il programma

Oggi il rientro della squadra in città: da domani i rosanero di Rosario Pergolizzi si alleneranno al Cus. Il programma delle amichevoli precampionato vedrà lunedì sera alle 20,30 la presentazione al Barbera contro le vecchie glorie e mercoledì prossimo alle 15 al Cus contro il Geraci.