Il Palermo ha deciso: ingresso gratis per gli abbonati ai playoff

Ingresso gratis per gli abbonati del Palermo ai playoff di Serie B. Dopo alcune notizie contrastanti e soprattutto alcune dichiarazioni di Zamparini, oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Con una nota - che porta la firma del presidente Giovanni Giammarva - il Palermo fa sapere che gli abbonati non pagheranno il biglietto per i playoff.

I 2063 abbonati per le gare casalinghe della stagione in corso avranno diritto all'ingresso omaggio. E sono confermati anche i prezzi speciali per i biglietti delle due curve (due euro) e della Tribuna Montepellegrino (cinque euro). L'obiettivo della società rosanero è infatti quello di ripempire lo stadio e tentare il tutto per tutto per la promozione in A. Tutte le modalità tecniche verranno comunicate nei prossimi giorni sul sito ufficiale (presumibilmente entro 48 ore).