Palermo, la società si fa sentire: "Notizie false, è tutto a posto"

Il Palermo smentisce "categoricamente" le notizie diffuse sulla stampa relative ad un assetto di controllo e ad organi sociali della società diversi da quelli già comunicati. E lo fa in serata attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

"Confermiamo - si legge - che il passaggio di proprietà delle azioni dell’U.S. Città di Palermo SpA dal Maurizio Zamparini e dalla società a lui riferibile Gasda Srl è avvenuto, con iscrizione su libro soci, in data 20 dicembre 2018. L’azionista al 100% delle azioni dell’U.S. Città di Palermo SpA è ora la società Palermo Football Club SpA. A sua volta la Palermo Football Club SpA è detenuta al 100% da Sport Capital Group Investmens Ltd. La capogruppo è la società Sport Capital Group Plc, quotata al NEX di Londra, che, in quanto società quotata, ha molteplici soci, la cui identità e percentuali di capitale detenuto sono disponibili sul sito della società. Nelle tre società U.S. Città di Palermo SpA, Palermo Football Club SpA, Sport Capital Group Investments Ltd, gli amministratori sono John Treacy, Clive Richardson ed Emanuele Facile".

Poi sul capitolo Mepal: "La società è detenuta al 100% da Sport Capital Group Investments Ltd ed ha come amministratore unico Emanuele Facile. Il mancato recepimento di questi elementi nella documentazione resa disponibile dalla Camera di Commercio è dovuto, a seconda dei casi, a tempi tecnici di lavorazione, a ritardi, a normative che rimandano l’aggiornamento della composizione dei soci alla data di presentazione del bilancio".

Infine sul rischio iscrizione al campionato: "Relativamente alle comunicazioni inviate alla Lega B - spiega la società - sono state fornite, nei tempi previsti, la documentazione richiesta dei soci di riferimento e degli amministratori nonché le lettere di buon standing finanziario dei soci di riferimento. La Lega B ha richiesto della documentazione integrativa che è in fase di produzione. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto dell’operazione, si rimanda a quanto comunicato dalla Sport Capital Group Plc. L’U.S. Città di Palermo esprime rammarico per la diffusione di notizie false o imprecise e si riserva di intraprendere le opportune iniziative per tutelare l’immagine della Società e dei suoi amministratori".