Palermo, che tegola: lesione all'adduttore per Rispoli

Guaio per il Palermo a tre giorni dalla partita con la Cremonese (si gioca venerdì sera alle 21). Tedino perde Andrea Rispoli: ne avrà per almeno per un mese. Il difensore ha riportato la lesione di secondo grado all'adduttore lungo della gamba sinistra. Il giocatore ha già iniziato il programma di fisioterapia del caso. Non sono noti i tempi di recupero, ma difficilmente Rispoli tornerà in campo prima della fine di settembre.

L'esterno campano era fra i giocatori che aspettavano notizie di mercato (la sessione estiva, in uscita, chiude il 31 agosto). A questo punto, l'infortunio appena riportato rischia di chiudergli definitivamente la possibilità di cessione.