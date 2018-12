Ahi Palermo, lesione al polpaccio: 2018 finito in anticipo per Nestorovski

Grana per Nestorovski: lesione di secondo grado per l’attaccante macedone, stop di circa un mese. Tegola per Stellone dunque che da qui alla fine dell’anno dovrà ancora scendere in campo tre volte, Spezia e Cittadella fuori con in mezzo l'Ascoli al Barbera: un trittico di partite ravvicinate a cui sicuramente però non farà parte il capitano.

“Il calciatore Ilija Nestorovski – si legge sul sito ufficiale - è stato sottoposto nella giornata di sabato a risonanza magnetica per valutazione del risentimento clinico al polpaccio sinistro. L'esame strumentale ha evidenziato una lesione di secondo grado del gemello mediale su giunzione miotendinea. L’attaccante ha iniziato i trattamenti fisioterapici del caso già nella giornata di sabato”.

Con lo Spezia (domenica 23 alle ore 17.30) dunque il tecnico rosanero potrebbe dare spazio e fiducia al tandem composto da Puscas e Moreo, ma non sono da escludere eventuali colpi di scena, proprio in virtù dei tanti impegni ravvicinati. Nestorovski chiude a quota 6 reti questa prima parte di campionato.

Falletti: "Ora testa allo Spezia"

Intervistato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Calcio, Cesar Falletti ha parlato della sfida in programma domenica prossima a La Spezia (Fischio d’inizio alle ore 17.30). “Ci sono squadre forti. Penso che Pescara, Benevento, Hellas Verona lotteranno fino alla fine insieme a noi. Noi proveremo a fare più punti possibili per staccarle di tanti punti. Pensiamo a stare in alto ed a vincere il campionato. Lo Spezia è una squadra molto forte, soprattutto in casa – ha dichiarato Falletti -. Il campo è un po’ stretto, sarà una battaglia lì. Come ci chiede il mister, noi andremo a La Spezia per vincere. I tre punti sono importanti per noi, pensiamo solo a fare la partita. Non ho mai segnato contro i liguri, speriamo di giocare: sapete che abbiamo giocatori forti e che tutti possono giocare. Lavoreremo sempre per fare bene. Se giocherò lo farò nella migliore maniera”.