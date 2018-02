Palermo, piove sul bagnato: infortunio serio per Aleesami

Un'altra tegola per il Palermo. Haitam Aleesami che ieri non si era allenato con il resto del gruppo a causa di un problema accusato al gemello laterale sinistro, si è sottoposto oggi, nella clinica Sant’Anna di Brescia, ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del flessore della gamba sinistra. Come comunica il sito ufficiale del Palermo il numero 19 rosanero ha già lasciato il ritiro di Coccaglio, ha già iniziato la fase di riabilitazione che proseguirà nel capoluogo siciliano.

Da valutare adesso i tempi di recupero. Di sicuro Aleesami non giocherà a Vercelli e salterà sicuramente la partita di martedì al Barbera contro l'Ascoli. Un'altra tegola per Tedino che ancora una volta dovrà abbandonare l'idea di schierare la formazione tipo. Aleesami potrebbe star fuori anche un mese.