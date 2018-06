Palermo-Frosinone, Stellone tra passato e futuro: per Nesto ancora panchina

“Partita speciale con il Frosinone, ma non sarò poi così emozionato. Ho testa solo al Palermo”. Roberto Stellone è entrato ufficialmente in clima partita: non una qualunque ma la finale d’andata playoff (calcio d’inizio domani al Barbera alle 20.30). Fra una condizione fisica chiaramente condizionata dai tanti impegni ravvicinati e qualche giocatore che scalpita sempre di più per poter dire la sua, per il tecnico rosanero si prevedono ancora una volta ore di riflessione. Dare continuità al Palermo visto finora o apportare qualche modifica? Modifica che fa sempre più rima rima con Nestorovski, ma anche con Struna e Rolando. Su una cosa però Stellone è più che sicuro: “Vogliamo ottenere subito una vittoria. Domani oseremo e cercheremo di mettere alle corde il Frosinone”. E intanto però avverte: "Non c’è nessun caso Nestorovski, scelgo semplicemente in base a quello che vedo”.

Una stagione lunghissima, un’attesa infinita che adesso però sta per volgere al termine. E il caso ha voluto che questa finale playoff, mister Stellone la giocasse proprio contro il suo più grande passato: Il Frosinone. Sei anni con i ciociari: due da giocatore e quattro da allenatore: memorabile la doppia promozione dalla C alla A. E contro in panchina si ritroverà un suo vecchio compagno degli esordi da giocatore alla Lucchese (stagione 1997/98), Moreno Longo. Domani però il tecnico rosanero difficilmente si lascerà trasportare dall’emozioni. “In quel club - ha detto Stellone in sala stampa - ho passato anni importanti, importantissimi direi. Una società che fra l’altro mi ha dato la possibilità di allenare subito dopo aver smesso di giocare. Oggi Frosinone è una squadra solida che ha costruito un centro sportivo e uno stadio di proprietà, di strada ne ha fatta tantissima. Sono sicuro però che dal fischio iniziale penserò solo e soltanto al Palermo. Conta solo la promozione”.

E per farlo il Palermo dovrà obbligatoriamente vincere almeno una volta. “Ci serve una vittoria dunque, e noi siamo pronti ad ottenerla subito, già da domani al Barbera. Davanti ai nostri tifosi – continua - oseremo sicuramente di più così da mettere alle corde il Frosinone e per poi andare in trasferta con un approccio diverso. I giocatori quando entrano in campo devono fare i conti con la tensione, ma soprattutto con l’aspetto emotivo. Ed è proprio quello che ti fa correre più veloce degli altri anche con i crampi alle gambe. Questi ragazzi – continua – comunque andranno le cose avranno sempre il mio sostegno: nel bene o nel male”.

Ancora un allenamento a disposizione per il Palermo, ma Stellone sa già che domani andrà in campo chi avrà più motivazioni e benzina. Rispetto al match con il Venezia dunque potrebbe cambiare qualcosa, anche se l’idea al momento è quella di cercare di dare continuità al 4-3-1-2. Il tecnico rosanero intanto spegne sul nascere il caso "Nestorovski": nessun disguido con il macedone, ma domani potrebbe partire ancora una volta dalla panchina. “Penso che alla fine due o massimo tre cambi saremmo obbligati a farli. Chiaramente non per bocciatura ma per scelte tattiche. Alla fine – confessa – deciderò in base a quello che avranno da dirmi i miei giocatori e non tanto in base a quello che vedrò in allenamento. Non c’è stata nessuna lite con Nestorovski. Io ho trovato un gruppo affiatato che non pensa ad altro che ad applicarsi durante l’allenamento. Fra i miei credo c’è sicuramente quello che tutti devono farsi trovare pronti. Io sono uno che osserva tantissimo i ragazzi. Ilija, così come Jajalo e Bellusci quando sono arrivato era reduce da un infortunio e quindi non ha giocato anche per questo. Senza dimenticarci che in quel momento gente come La Gumina stava facendo davvero bene ed era difficile non dargli continuità. Quando ho fatto entrare il macedone a Venezia non era per fare il contentino al ragazzo, ma per provare a vincere la partita. Adesso non so con esattezza se giocherà o quanto giocherà, ma sicuramente ho piena fiducia in lui, così come per il resto del gruppo”.

Qui Palermo

Due soluzioni per il Palermo: il 4-3-1-2 visto in Laguna e al Renzo Barbera o il 4-4-2 con l’innesto di Rolando sulla corsia di destra. Bellusci intanto potrebbe partire dalla panchina a causa della botta rimediata domenica pomeriggio. Al suo posto Struna (ormai pienamente recuperato) al fianco di Rajkovic. Rispoli e Aleesami non si toccano: così come Jajalo e Murawski. Il terzo di centrocampo dovrebbe essere ancora una volta Gnahorè. Ancora qualche problema fisico per Chochev. Coronado dietro le spalle di La Gumina e Trajkovski. Attenzione però a Nestorovski e alla sua voglia di rivalsa.

Qui Frosinone

A Palermo senza Ariaudo, Daniel Ciofani e Brighenti. Tre tegole per mister Longo. Si va verso la conferma del modulo visto con il Cittadella: 3-5-2 in avanti possibile duo composto da Dionisi e Ciano. In campo anche due siciliani: Crivello (nato a Palermo) e Terranova originario di Mazara del Vallo.

Probabili Formazioni

Frosinone (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Gori, Soddimo, Crivello; Dionisi, Ciano.