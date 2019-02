Palermo, nuovo colpo di scena: Foschi richiama Mirri per evitare la penalizzazione

Dietrofront della società di viale del Fante: oggi pomeriggio nuovo faccia a faccia per provare a riaprire una trattativa che si è già arenata due volte. L'obiettivo primario è pagare gli stipendi per scongiurare l'incubo del -4 in classifica