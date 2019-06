Conference403 porta il grande calcio a Palermo, Lucchesi: "Ci saranno ospiti di primo piano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conference403 porta ancora il grande calcio a Palermo, questa volta per due giorni. Appuntamento al 7 e 8 ottobre 2019 per la PFC2019 (Palermo Football Conference 2019) al Circolo del Tennis di Viale del Fante 3. Due giorni di full immersion con i protagonisti del nostro calcio. A fare da padrone di casa il direttore generale del Palermo, Fabrizio Lucchesi. Con lui gli agenti Beppe Accardi e Patrick Bastianelli, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, Fabio Lupo e l’avvocato esperto di diritto sportivo Luciano Ruggiero Malagnini, l’allenatore Devis Mangia e tanti altri relatori che verranno comunicati in seguito.

Conference403 comunica con piacere la collaborazione con Infinity Global Sports anche in questa circostanza e che è stata rinnovata la partnership con l’agenzia FTA che premierà un protagonista del mondo del calcio che si è distinto per etica, correttezza e professionalità. Tanti i nomi al vaglio dell’organizzazione, il premiato verrà comunicato in seguito. Sarà ancora partner della manifestazione l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile, unico liceo selezionato e invitato a partecipare con i suoi studenti del Triennio Economico nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. “Siamo felici di ospitare una seconda volta Conference403, associazione impegnata a trecentosessanta gradi nella promozione di attività calcistiche a sfondo culturale e anche nel sociale”, ha detto il Dottor Francesco Avola, consigliere deputato del Circolo del Tennis di Palermo (nella foto con Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, presidente onorario di Conference403 e moderatore della manifestazione).

“Il 7 e 8 ottobre - ha proseguito il dirigente del circolo - saranno due giorni di grande calcio all’insegna di cultura e solidarietà, con grandi ospiti”. “Dove si è stati bene si torna sempre volentieri, così abbiamo scelto una seconda volta il Circolo del Tennis, grazie anche alla regia del Dottor Avola, per un altro bel momento di confronto con tanti protagonisti del mondo del calcio. Sono contento che tutti i relatori interpellati abbiano risposto positivamente, il parco completo lo sveleremo nelle prossime. Ci fa piacere anche aiutare chi è meno fortunato: come sempre grazie a queste manifestazioni daremo una mano all’Oratorio Santa Chiara di Palermo, che si occupa delle fasce deboli della città. Al nostro fianco nell’organizzazione ci sarà anche il Don Bosco Ranchibile che grazie alla regia dei professori Nicolò Sacco e Giuseppe Salemi parteciperanno nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro”, dice Alessio Alaimo, promotore della PFC2019 insieme al dg di Conference403 Paolo Barbante, entrambi ex allievi del Don Bosco di Palermo.

“Il progetto è in continua crescita, siamo felici - ha detto Paolo Barbante - di comunicare che stiamo lavorando ad un’altra edizione che possiamo assicurare sarà di alto profilo. Un altro evento importante e formativo per i giovani e non solo, oltreché un momento di confronto per tanti addetti ai lavori e appassionati”. Ad Alaimo e Barbante fa eco il socio fondatore di Conference403 Maurilio La Barbera: “Sarà una due giorni all’insegna di calcio e solidarietà, stiamo lavorando per un evento importante”. Importante per gli addetti ai lavori, gli appassionati e per gli studenti del Ranchibile come ha sottolineato il vice preside della struttura scolastica, Nicolò Sacco (nella foto con Alessio Alaimo): “Siamo felici di proseguire questo rapporto di collaborazione con Conference403 che organizza sempre eventi importanti e formativi anche per i nostri ragazzi”.

Intanto il dg del Palermo Fabrizio Lucchesi fa sapere attraverso un videomessaggio che saranno “due giornate di calcio con tanti ospiti e professionisti di primo piano in ambito nazionale”. Gli ingredienti per vivere due giorni di alto livello ci sono tutti. Nei prossimi giorni Conference403 comunicherà le modalità per partecipare alla manifestazione e probabilmente qualche altro relatore.