Il sogno di Marika: ballerina palermitana di 13 anni all'Opus Ballet di Firenze

Da Palermo a Firenze per ballare: una giovanissa ballerina di soli 13 anni realizza il suo sogno di entrare nella famosa accademia Opus Ballet di Firenze. Marika Maggio oggi raggiunge uno dei suoi piu importanti traguardi: ammessa nell’attuale Centro coreografico internazionale Opus Ballet con la direzione artistica di Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi. Tra i Centri internazionali di danza più importanti in Europa, si trova in una zona molto prestigiosa di Firenze.

Marika inizia i suoi studi spinta da una grande determinazione e passione presso la Scuola di Danza DANCEART di LARA MASCELLINO seguita e formata con costanza e preparazione dalle sue insegnanti, segue tutti i corsi classica, contemporanea e hip hop. Vince numerosi concorsi, conseguendo stage e audizioni ultima e piu importante quella di Catania, che segna il suo grandissimo successo. "Sono Molto felice e ringrazio le mie insegnanti di danza per quello che mi hanno dato in questi anni,per avermi aiutato a crescere e soprattutto a credere in me stessa e nelle mie potenzialità".