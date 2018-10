Palermo-Crotone, probabili formazioni: Moreo favorito per affiancare Nestorovski in attacco

Due punte e… a capo. Stellone ha già in mente come, ma soprattutto da chi ripartire, per superare l’ostacolo Crotone (calcio d’inizio domani sera alle 21). Nestorovski è certo di una maglia da titolare, il macedone scalda i motori contro quella che in Italia sembra essere la sua vittima preferita: due gol nei due precedenti incroci con il club rossoblù. Ma il numero 30 non sarà il solo in attacco. La convivenza con Puscas potrebbe portare i suoi benefici, Stellone lo sa, ma a far gola al tecnico romano, al momento sarebbero i centimetri di Moreo, che a Brescia intanto ha trovato il suo primo gol in maglia rosa. Cambio radicale anche sulle corsie, sarà un Palermo versione amarcord con Aleesami a sinistra e Rispoli a destra. Trajkovski insostituibile. Attenzione al Crotone, in bianco al Renzo Barbera dal quasi 20 anni. La porta del Renzo Barbera infatti per i calabresi è un tabù dal lontano 21 novembre 1999. Ultima rete firmata Elia in un campionato di Serie C1.

QUI PALERMO

Il lungo e tortuoso cammino dei rosa riparte da un abito più offensivo che si sposa all’unisono con i dettami di gioco del nuovo tecnico: il 4-3-1-2. Dal doppio trequartista di Bruno Tedino, alla doppia punta di Roberto Stellone. Perché il tecnico rosanero avrà fin da subito un disperato bisogno di gol pesanti per evitare che i problemi riscontrati nella gestione targata ex Pordenone possano continuare ad acutizzarsi. Al Barbera arriva un Crotone affamato di punti, proprio come il Palermo, che al momento - complice anche il turno di riposo - vede la vetta distante cinque lunghezze. In dubbio Rajkovic: la roccia serba non è al meglio, così Stellone potrebbe decidere di mandare in campo Szyminski in coppia con uno dei maggiori artefici dell’ingloriosa serata di Brescia: Giuseppe Bellusci. Ritorno al passato sulle corsie laterali: Aleesami sta bene così come Mazzotta, che a differenza del norvegese però guarderà i suoi compagni dalla panchina. Svolta a destra: Salvi è sinonimo di garanzie, ma in prima linea c’è Rispoli, che dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio e il mal di pancia dei mesi caldi, vuole trovare per potersi riprendere il suo binario. Jajalo, Haas e Murawski a centrocampo: è questo al momento il trio a cui Stellone affiderà le redini della squadra. L’estro e la fantasia invece dipenderanno ancora una volta dai piedi di Aleksandar Trajkovski. Ballottaggio in avanti: Puscas e Moreo si giocano l’ultima maglia a disposizione, perché l’unico a essere sicuro di un posto dal primo minuto al momento è il macedone Nestorovski.

QUI CROTONE

Più amarezza per un avvio di campionato sotto le aspettative che punti in classifica per un Crotone, al momento decisamente troppo lontano dalle zone nobili. Ci si aspetta decisamente di più da un club neo retrocesso che, così come il Palermo, vorrà tornare al più presto a giocare in campi più prestigiosi di quelli di B. Nonostante le difficoltà riscontrate finora Stroppa sembrerebbe intenzionato a rinnovare fiducia al 3-5-2. Cordaz fra i pali, Väisänen, Sampirisi, Marchizza in difesa. Molina, Stoian, Benali, Firenze, Martella a comporre il quintetto di centrocampo con Budimir e Nalini in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO 4-3-1-2: Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Nestorovski, Moreo.

CROTONE 3-5-2: Cordaz; Väisänen, Sampirisi, Marchizza; Molina, Stoian, Benali, Firenze, Martella; Nalini, Budimir.

BALLOTTAGGI PALERMO

Moreo-Puscas 55%-45%; Rispoli-Salvi 60%-40%.

