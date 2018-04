Palermo-Cremonese, probabili formazioni: ancora fiducia a Nestorovski, Rajkovic ko

E' come se il campionato per il Palermo iniziasse soltanto domani. Perché al Barbera arriverà una Cremonese negli insoliti panni di giudice, con l’arduo compito di dire se il club rosanero potrà realmente lottare fino all’ultimo per la promozione diretta. Poco importa quale sia stato il percorso fatto finora, poco importa se a gennaio questa squadra era prima in classifica. Otto partite da qui al termine della stagione, 24 punti a disposizione, uno più pesante dell’altro. Insomma, già da domani parleranno - e conteranno - solo e soltanto i fatti. Specialmente se i punti totalizzati dal Palermo nel girone di ritorno finora sono soltanto 19, talmente pochi che in questo momento piazzerebbero gli uomini di Tedino all’ottavo posto di un'ipotetica classifica.

Insomma, per approdare nel massimo campionato italiano servirà una reazione imponente in un rush finale che avrà inizio domani pomeriggio alle ore 15. Dopo le frecciatine di Zamparini (arrivato a Boccadifalco) sulla formazione schierata contro il Pescara, Tedino dovrà prestare molta attenzione alle scelte degli undici titolari. Palermo che molto probabilmente dunque scenderà in campo con una sola punta con alle spalle l’insostituibile Coronado. In difesa, invece il club rosanero dovrà stringere i denti: di nuovo problemi per Rajkovic che a questo punto domani non ci sarà.

“Se hai delle ambizioni – ha detto Tedino in sala stampa - è normale avere a che fare anche con delle pressioni che bisogna però sapere interpretare e gestire. Il presidente non ha certamente incontrato la squadra per mettere ulteriori pressioni o per tirare le orecchie a nessuno. Zamparini – continua - detiene la proprietà di questo club e oltre all’impegno economico, ha voluto dare il suo contribuito in termini di presenza e di supporto. Chiaramente sia io che la squadra siamo molto felici della sua vicinanza. Quello che ho detto ai ragazzi è che in questo momento siamo secondi. Fare gli stessi punti delle nostre avversarie dunque vorrebbe dire approdare in Serie A”.

Oltre che un modo per stimolare la squadra, la visita di Zamparini può essere interpretata come un’opportunità per confrontarsi sui cambi attuati dalla società a inizio settimana, ma anche per parlare delle dichiarazioni arrivate al termine del match con il Pescara. “Mai avuto problemi con Zamparini - precisa il tecnico rosanero - e nessuno mi ha mai detto chi e come deve giocare questa squadra. Non perché io sia bravo, ma perché ognuno ha il proprio compito. Mi confronto tanto con Zamparini, sia in settimana che dopo le partite. Nella vita, così come nel calcio, bisogna essere uomini e assumersi le proprie responsabilità. Sono stato io domenica a riconoscere il mio errore di schierare due punte. Quando uno sbaglia deve riconoscere i propri errori e io ho semplicemente detto al patron che le scelte fatte con il Pescara non erano sicuramente eccellenti. Sull’esonero di due membri dello staff mi sento dire che si trattava di due persone a cui sono molto devoto. Ho avuto e continuerà ad avere un grande rapporto con entrambi, è stata una scelta societaria e va ovviamente accettata”.

Lecito chiedersi dunque come si avvicina il Palermo all’impegno di domani contro la Cremonese, specialmente dopo una settimana così travagliata. “Non sono qui per cercare alibi anche se il dover cercare ogni settimana delle situazioni diverse inizia a darmi fastidio. Rajkovic - confessa - probabilmente non verrà convocato, mentre Dawidowicz ha qualche problema e Bellusci non ci sarà. Non è semplice lavorare così, ma stiamo cercando di correre ai ripari anche questa volta. Prima di tutto – dice – cercherò di valutare il piano psico-fisico dei ragazzi, poi penserò agli undici titolari. Avversari come la Cremonese ci sanno fastidio per il tipo di gioco espresso in campo. Mi piacerebbe ammirare la stessa squadra che all’andata riuscì a imporsi nonostante lo svantaggio iniziale”.

La Gumina o Nestorovski in avanti? Tedino sembrerebbe non avere dubbi, con il macedone in vantaggio sull’attaccante palermitano. Per il palermitano però non si tratta assolutamente di una bocciatura. “Praticamente – ha detto Tedino - giochiamo ogni tre giorni, vorrei che tutti i miei giocatori si sentissero titolari. Ilija non ha fatto molti gol nel girone di ritorno (soltanto tre) ma sono sicuro che già da domani rivedremo il vero macedone. L’ho visto molto motivato e soprattutto voglioso di trasformare i fischi di sabato in applausi”.

Qui Palermo

Previsto un ritorno alle origini, per tornare a essere la squadra ammazza campionato ammirata nel girone d’andata. Possibile 3-5-2 dunque con Dawidowicz, Struna e Szyminski davanti ad Alberto Pomini. A centrocampo dovrebbe tornare a sedere in panchina il bulgaro Chochev per lasciare spazio a Gnahorè, Jajalo e Murawski. Rispoli e Aleesami esterni di centrocampo. In avanti invece ci sarà Nestorovski, con alle spalle il numero 10 Coronado.

Qui Cremonese

Un riscatto che cerca anche il club lombardo dopo la sconfitta casalinga per 4-0 col Foggia. Tesser dovrebbe presentarsi al Barbera con un 4-3-2-1: fra i pali ci sarà l’ex rosanero Ujkani, mentre in avanti trio composto da Piccolo, Camara e Scappini. Nei 12 precedenti a Palermo, la Cremonese è riuscita a vincere soltanto una volta, nel lontanissimo 1936.

Probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Aleesami (Rolando); Coronado, Nestorovski.

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Cinagli, Marconi, Canini, Renzetti; Croce, Pesce, Arini; Piccolo; Camara e Scappini.