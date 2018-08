Palermo-Cremonese sarà visibile in diretta sulla Rai

La partita Palermo-Cremonese sarà visibile in diretta su Rai Due. Venerdì alle ore 21 i rosanero debutteranno al Renzo Barbera contro i grigiorossi per la seconda giornata valida del campionato di serie B e lo faranno sulla tv nazionale. L’incontro sarà infatti visibile gratuitamente anche in chiaro: si tratta della grande novità della stagione.

La Rai quest’anno ha acquisito i diritti per gli anticipi del campionato cadetto (la programmazione dell’evento e le voci della telecronaca verranno svelate in queste ore). Palermo-Cremonese oltre ad essere trasmessa in chiaro sulla Rai sarà visibile sulla piattaforma Dazn, con la telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch.

In assoluto i precedenti fra Cremonese e Palermo sono in tutto 23 con 9 vittorie del Palermo, 10 pareggi e solo 4 vittorie grigiorosse. A Palermo poi 7 vittorie rosanero, 4 pareggi e 1 sola vittoria grigiorossa. Un anno fa al Barbera finì 1-1 con rete di Coronado e pareggio di Scamacca. Ultima vittoria Palermo datata 1985-1986: 2-1 con gol di De Vitis, pareggio di Bencina e autorete di Montorfano. In assoluto la Cremonese non batte il Palermo dal 1983: 2-0 allo Zini con doppietta di Vialli. In Sicilia l'unica storica vittoria dei grigiorossi risale a 82 anni fa, al 22 novembre 1936 (1-0 con gol di Bertolo).