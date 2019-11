Il Palermo alla prova del 10, al Barbera arriva la favola Corigliano: "Ficarrotta titolare"

Da una frazione di circa 40 mila abitanti, ai 20 mila del Renzo Barbera: la favola del Corigliano Calabro è pronta a sbarcare alla Favorita per il prossimo impegno dei rosa. Out Santana, spazio a Ficarrotta. Squadra che vince non si cambia, ma in questo foltissimo gruppo c’è spazio anche per chi finora ha davvero visto di rado il terreno di gioco. Grande chance per l’attaccante palermitano: “Spetterà a lui – ha detto il tecnico rosanero – confermarsi ad alti livelli”.

Lì dove nacque Gennaro Gattuso adesso c’è una squadra che sogna di compiere una grande impresa al Barbera. Della serie “Avanti un altro”, dopo aver visto crollare le prime nove squadre adesso spetterà al Corigliano provare a mettere i bastoni fra le ruote alla capolista indiscussa Palermo. Crocevia fondamentale per gli uomini di Pergolizzi, chiamati a giocare in casa i prossimi due impegni di campionato. “Saranno due partite completamente differenti – ha svelato il tecnico rosanero – perché col Corigliano dovremo avere grandi motivazioni e nonostante il divario in classifica sappiamo che nulla è scontato. Col Savoia invece penso che sarà totalmente un altro tipo di gara, pensiamo a un impegno per volta. Domani c’è il Corigliano, da lunedì invece inizieremo a pensare al Savoia”.

“La decima vittoria non dev’essere un’ossessione per questo Palermo, perché quello che conta alla fine sarà solo e soltanto arrivare davanti a tutte le inseguitrici”, parola di Pergolizzi che in sala stampa si è soffermato anche su altri ed eventuali obiettivi da provare a centrare per tenere alta la concentrazione di un gruppo che finora non ha avuto rivali. “Come ad esempio quello di non prendere gol - spiega il tecnico rosa - dobbiamo essere cinici, ma umili, la gente è giusto che viva e si goda questo momento di esaltazione, come i ragazzi naturalmente, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere i piedi per terra senza fare salti pirotecnici che potrebbero distogliere l’attenzione dal nostro unico e grande obiettivo, quello di vincere il campionato”.

Qui Palermo

Lesione di primo grado al gemello laterale della gamba destra per l’argentino Santana. Al suo posto ci sarà Ficarrotta, che tanto bene ha fatto giovedì in amichevole con la Juniores rosa. Per il resto confermato in blocco l’undici di settimana scorsa, fatta eccezione per Ricciardo, l’attaccante messinese è pronto a tornare in campo dal primo minuto dopo aver ceduto la maglia da titolare al compagno di reparto Sforzini.

Qui Corigliano Calabro

Otto punti in classifica per il club calabrese, che finora è riuscita a vincere soltanto due volte dall’inizio del campionato. Tallone d’Achille dei biancoazzurri è sicuramente una difesa barcollante, ma al Barbera la squadra allenata da mister De Sanzo non avrà nulla da perdere. Tridente offensivo composto da Catalano, Talamo, Khouaja.

Probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

CORIGLIANO CALABRO (4-3-3): D’Aquino; Infusino, De Carlo, Strumbo, Capuozzo; Lito, Cosenza, Nicodemo; Catalano, Talamo, Khouaja