Palermo calcio, Azzimati: "La sestina è cosa fatta, ora mantenere il ritmo"

"Per il Palermo la sestina è cosa fatta". A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che in passato ha lavorato per la dirigenza rosanero, che commenta così la vittoria del Palermo sul Cittanovese. "Si consolida il primato in classifica, grazie alla mano del direttore sportivo rosanero Renzo Castagnini. A questo punto dobbiamo mantenere il piede sull’acceleratore, aumentando sempre il ritmo e senza diminuire l’intensità di gioco".