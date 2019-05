Palermo-Cittadella, tifosi chiamati a raccolta: tutti al Barbera con "prezzi speciali"

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi per l’ultimo (si spera) impegno della stagione: curve a 5 euro e a tagliandi ridotti per le donne Over 65 e Under 18. Novità anche per la prossima campagna abbonamenti.

Sabato al Renzo Barbera c’è il Cittadella. Novanta minuti che possono valere un’intera stagione. Così il club rosanero ha deciso di ridurre drasticamente il costo dei biglietti della gara coi veneti per provare a riempire i seggiolini del Renzo Barbera. “Prezzi speciali – si legge sul sito ufficiale del Palermo – per i biglietti della gara Palermo-Cittadella, valida per la trentottesima giornata del campionato Serie BKT 2018-2019, in programma sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di domani e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet solo a tariffa intera e presso gli Store Ufficiali".

"Confermata – continua il comunicato - la tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie donne, under 18 (nati dal 01/01/2001) ed over 65 (nati entro il 31/12/1954). Inoltre, i possessori di un biglietto di almeno 5 delle ultime 6 gare casalinghe del Palermo della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della Campagna Abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati rosanero per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione”.