A Palermo i campionati italiani di mezza maratona

Si tinge di tricolore la Palermo International Half Marathon, prova conclusiva (anche quest’anno) del circuito Running Sicily-Coppa Conad. La Fidal ha assegnato il Campionato Italiano Italiano di Mezza Maratona all’Asd Media@, che organizzerà l’evento in collaborazione con l’Asd Agex.

Il prossimo 20 ottobre, sul traguardo di Mondello, verranno assegnati i titoli delle categorie Senior, Promesse e Junior maschili e femminili. “E’ il riconoscimento ad un lavoro che parte da lontano – ha sottolineato il neo presidente dell’Asd Agex, Nando Sorbello, già azzurro di atletica negli 800 metri e consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia - il merito è di un team che ha creduto in una manifestazione cresciuta anno dopo anno, ma un grande ringraziamento va, soprattutto, a Totò Gebbia che si è battuto per riportare a Palermo un campionato italiano”.

Gli assoluti tornano nel capoluogo siciliano a 15 anni di distanza dall’ultima manifestazione che assegnò i titoli tricolori. Nel 2004 fu la Maratona Città di Palermo ad ospitare il campionato italiano vinto da Roberto Barbi.

Il 20 ottobre, nel classico percorso Mondello-Palermo-Mondello, a difendere il titolo conquistato nel 2018 a Foligno saranno, tra gli uomini, il finanziere Ahmed E Mazoury (primo con 1h04’03” davanti a Cesare Maestri ed Alessandro Giacobazzi ), e tra le donne Valeria Strano (trionfatrice con il tempo di 1h12’04” davanti a Sara Dossena ed Isabel Mattuzzi).

“Tra ottobre e novembre Palermo calamiterà l’interesse di tutti gli appassionati – ha commentato Sorbello – prima ci sarà la Mezza Maratona che assegnerà i titoli italiani e poi il 17 novembre sarà la volta della Maratona che taglierà il prestigioso traguardo della 25^ edizione”.

Intanto è tutto pronto per il via al Running Sicily-Coppa Conad 2019. La prima tappa è in programma domenica 24 febbraio a Malta con la Maratona e la Mezza Maratona dell’Isola dei Cavalieri, poi il 28 aprile sarà la volta della 10 Km. di Cefalù, quindi l’11 maggio la 9^ edizione della Mezza Maratona di Capo d’Orlando ed il 23 giugno la “novità” del Trofeo Città di Monreale con la ormai classica conclusione il 20 ottobre con la Palermo International Half Marathon, “impreziosita” quest’anno dal prestigio di Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona