Testa alla Serie C, il Palermo cambia nome: "Scelta entro metà luglio"

Una nuova denominazione per il Palermo entro metà luglio. La società rosanero sarebbe tentata di fare un tuffo nel passato optando per la dicitura Fc Palermo. L’alternativa invece resta Ss Palermo (Società sportiva), anche se tutte le strade al momento sembrano condurre proprio a Football Club.

Ma al di là di quale sarà la denominazione finale, quello che più conta per Mirri e Sagramola è sicuramente lasciarsi alle spalle quell’Ssd (Società sportiva dilettantistica) che tanto stava stretta a una grande realtà come Palermo. Con il ritorno fra i professionisti è tempo di pensare ai programmi futuri, fra cui anche e soprattutto il “nome” da scegliere. Una denominazione con il quale il Palermo si augura possa arrivare il prima possibile in Serie A. L’idea della società è sempre stata quella di guardare solo e unicamente al futuro, ma questa volta la sensazione è che il nome verrà scelto riallacciandosi soprattutto al passato. Perché quasi sicuramente la nuova denominazione sarà FC Palermo.

Una dicitura che la società rosanero riabbraccerebbe per la terza volta nella sua storia, avendola già incontrata nel 1907 prima e nel 1924 poi. In alternativa la società rosanero potrebbe optare per Ss Palermo. Ancora qualche giorno di tempo - al massimo settimane - e poi verrà finalmente messo tutto nero su “rosa” e dalle parti di viale del Fante si potrà pensare ai primi tesseramenti da professionisti del nuovo Palermo, come nel caso di Pelagotti, Crivello, Lancini, Accardi, Doda, Martin, Martinelli, Santana e Floriano. Restano alla finestra invece Rizzo Pinna e Ficarrotta, che molto probabilmente però , anche il prossimo anno indosseranno la casacca rosa.