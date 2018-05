Palermo calcio, respinta la richiesta di arresto per Maurizio Zamparini

Niente arresto e niente sequestro delle società per Maurizio Zamparini. Il gip Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di custodia cautelare ai domiciliari chiesta dai pubblici ministeri per il proprietario del Palermo, indagato per appropriazione indebita, riciclaggio, impiego di fondi di provenienza illecita, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso in bilancio aggravato dalla transnazionalità. Per il giudice non ci sono pericoli di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati. Zamparini infatti non ha più alcun ruolo operativo nella società di via del Fante e non può inquinare l'inchiesta perchè i fatti contestati si riferiscono al periodo 2013-2017.

"No" all'arresto anche per il commercialista Anastasio Morosi, che risponde anche di favoreggiamento, e per Alessandra Bonometti, segretaria di Zamparini. La decisione del gip non mette un punto all'inchiesta. La Procura potrebbe proporre appello oppure procedere con l'avviso di conclusione delle indagini e l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

L'indagine era stata avviata all'inizio del 2017, quando erano in corso le trattative per la cessione del Palermo a Paul Baccaglini, quando le fiamme gialle perquisirono la sede di viale del Fante. I pm puntano il dito contro le operazioni di compravendita del marchio passato di mano per ben due volte in pochi anni, il cui valore sarebbe stato gonfiato a ogni vendita per consentire al Palermo di far quadrare i bilanci e potersi iscrivere ai campionati. Lo scorso novembre poi il nuovo "terremoto" e l'incubo fallimento, la cui istanza è stata però respinta dai giudici.