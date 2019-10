Dopo Santana si fa male anche… il mister: lesione del tendine d’Achille per Pergolizzi

Ahi Palermo, dopo Santana si fa male anche… l’allenatore. Lesione sub-totale del tendine d’Achille per Rosario Pergolizzi che ieri pomeriggio ha preso parte alla partitella a campo ridotto dei rosanero.

Della serie non “l’avesse mai fatto”. Sorrisi, baci e abbracci ieri pomeriggio al Pasqualino di Carini per l’allenamento facoltativo di scarico, a cui ha preso parte tutto il gruppo dei rosa, nessuno escluso. Un messaggio forte e chiaro quello mandato dalla squadra al proprio tecnico. L’atmosfera che si respirava è delle più positive, tanto che Pergolizzi a fine seduta ha voluto prendere parte alla partitella a porzione del campo ridotto.

Una scelta che potrebbe anche costargli carissimo, perché da viale del Fante arrivano brutte notizie per il tecnico rosanero. "Nei prossimi giorni - si legge sul sito ufficiale del club - si valuterà se optare per un trattamento conservativo o per un intervento chirurgico. La seduta odierna intanto è stata diretta dall'allenatore in seconda Francesco Libro".

Strano ma vero, a Palermo si fa male anche l’allenatore. Da escludere per il momento un’eventuale assenza di Pergolizzi in panchina domenica pomeriggio contro la Cittanovese. Probabile che il tecnico palermitano entrerà in campo con un tutore in attesa di capire se operarsi o meno.