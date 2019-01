"Palermo Football Club" rileva tutte le quote rosanero: c'è l'aumento di capitale da 15 milioni

La quiete dopo la tempesta? Sport Capital Group Holdings rende noto di aver completato le transazioni relative all’acquisizione del club di viale del Fante, ma non è tutto: nasce una nuova società proprietaria del club: Palermo Football Club Spa. C’è anche l’attesissimo aumento di capitale.

“Sport Capital Group Investments Ltd – si legge sul comunicato diramato sui canali ufficiali del club - (società interamente controllata da Sport Capital Group Holdings Ltd) ha completato le seguenti operazioni: l'incorporazione di Palermo Football Club Spa, che ora è proprietaria del 100% delle azioni della U.S. Città di Palermo SpA e l'acquisizione del 100% delle azioni di Mepal Srl, titolare del marchio e del progetto del nuovo stadio della Città di Palermo. Sport Capital Group Holdings Ltd – continua - ha sottoscritto e versato un aumento di capitale di 15 milioni di sterline in Sport Capital Group Investments Ltd come precedentemente annunciato. Ulteriori comunicazioni verranno fornite a tempo debito dall’ufficio stampa dell’azienda".