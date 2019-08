Al via la campagna abbonamenti per il "nuovo" Palermo: una stagione in curva a 70 euro

Per un'intera stagione in curva al Barbera bastano 70 euro, 17 per i tifosi under 18. Comincia il 14 agosto la campagna abbonamenti per il campionato 2019-2020 del Palermo. Presso le postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato (via San Lorenzo 288) fino al venerdì antecedente la prima gara casalinga di campionato si potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale. Online, invece, la vendita è attiva dal 21 agosto fino al martedì antecedente la prima gara casalinga di campionato. È possibile abbonarsi a tutti i settori dello stadio Barbera a esclusione di gradinata superiore e curva sud superiore.

La campagna abbonamenti è suddivisa in tre fasi

- dal 14 al 17 agosto prelazione sul posto della stagione 2018-2019 per gli abbonati di curva Nord (superiore e inferiore), tribuna coperta (superiore e inferiore), gradinata inferiore e curva Sud inferiore. È necessario presentare il relativo segnaposto.

- 19 e 20 agosto prelazione e cambio posto per gli abbonati 2018-2019 di gradinata superiore e curva Sud superiore. È necessario presentare il relativo segnaposto.

- dal 21 agosto vendita libera.

"La campagna abbonamenti 2019-2020 - si legge in una nota - segna il nuovo inizio del club. Pertanto, qualsiasi iniziativa programmata precedentemente è da considerarsi nulla".

Sconti

Previste riduzioni per gli under 18 (nati dopo il 01/01/2001), tutte le donne e gli over 65 (nati entro il 31/12/1954). Tutti gli under 18 potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i settori. In particolare il titolo d’accesso stagionale nelle curve costerà 17 euro. Sugli abbonamenti riservati agli under 18 non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore. Tutte le donne e gli over 65 usufruiranno di una tariffa ridotta in tutti i settori (a esclusione della tribuna sostenitori).

Il titolo d’accesso stagionale verrà caricato su un nuovo supporto e non su tessera del tifoso, che non sarà più necessaria. Secondo le normative vigenti, l’utente alla sottoscrizione dell’abbonamento o all’acquisto del singolo tagliando durante la stagione, confermerà contestualmente la presa visione del codice di regolamentazione e ne accetterà tutte le condizioni.